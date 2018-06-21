В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России

Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио прокомментировал в беседе с RT вопрос возможной отмены антироссийских санкций.

По его словам, «все европейские страны должны в целом проявлять интерес к дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях с Россией».

В первую очередь в снятии санкций с России, по мнению Боргезио, должны быть заинтересованы «европейские страны с сильной экспортной составляющей», в частности Франция и Германия, особенно в целях поддержки и развития «сельскохозяйственного сектора и сферы роскоши, к которым относится мода и т.п.»

Между тем, по словам евродепутата, так как санкции недавно были продлены ещё на один год, скорее всего, вопрос их пересмотра можно будет всерьёз поднять лишь на саммите Совета Европы в июне-июле 2019 года.

В целях курса на их отмену, по его словам, «будет желательна инициатива президентов Австрии и Румынии».

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.

Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций в отношении России.