В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России

Короткая ссылка
Наталья Корчмарек
Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио прокомментировал в беседе с RT вопрос возможной отмены антироссийских санкций.
В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России
  • © Global Look Press

По его словам, «все европейские страны должны в целом проявлять интерес к дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях с Россией».

В первую очередь в снятии санкций с России, по мнению Боргезио, должны быть заинтересованы «европейские страны с сильной экспортной составляющей», в частности Франция и Германия, особенно в целях поддержки и развития «сельскохозяйственного сектора и сферы роскоши, к которым относится мода и т.п.»

Между тем, по словам евродепутата, так как санкции недавно были продлены ещё на один год, скорее всего, вопрос их пересмотра можно будет всерьёз поднять лишь на саммите Совета Европы в июне-июле 2019 года.

В целях курса на их отмену, по его словам, «будет желательна инициатива президентов Австрии и Румынии».

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России.

17 мая стало известно, что проект соглашения по коалиционному правительству в Италии предполагает снятие антироссийских санкций.

Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить