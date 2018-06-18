В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против Крыма

Короткая ссылка
ЕС продлевает санкции в отношении России, чтобы оставаться в антироссийском тренде, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против Крыма
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время большая политика является главной рулевой мировой экономики, и «шкурные интересы отдельных компаний не влияют на общий курс», передаёт РИА Новости.

«Поэтому ЕС заткнёт уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов. Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем, а значит, страдания частных компаний — это их вклад, некий вступительный взнос в американский политический мейнстрим», — добавил депутат.

Ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал ФАН данное решение ЕС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить