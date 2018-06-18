В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против Крыма
- РИА Новости
По его словам, в настоящее время большая политика является главной рулевой мировой экономики, и «шкурные интересы отдельных компаний не влияют на общий курс», передаёт РИА Новости.
«Поэтому ЕС заткнёт уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов. Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем, а значит, страдания частных компаний — это их вклад, некий вступительный взнос в американский политический мейнстрим», — добавил депутат.
Ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал ФАН данное решение ЕС.