В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против Крыма

ЕС продлевает санкции в отношении России, чтобы оставаться в антироссийском тренде, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

По его словам, в настоящее время большая политика является главной рулевой мировой экономики, и «шкурные интересы отдельных компаний не влияют на общий курс», передаёт РИА Новости.

«Поэтому ЕС заткнёт уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов. Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем, а значит, страдания частных компаний — это их вклад, некий вступительный взнос в американский политический мейнстрим», — добавил депутат.

Ранее Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал ФАН данное решение ЕС.