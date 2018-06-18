В Крыму прокомментировали продление санкций ЕС против республики

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в разговоре с RT продление Советом Евросоюза на год санкций в отношении Крыма и Севастополя.

«Продление санкций Евросоюза относительно Республики Крым и города Севастополя, безусловно, для нас не является неожиданностью. Это продолжение той системной политики в отношении нашего полуострова, которая вызывает полное недоумение, поскольку все те вещи, которые они связывают с санкциями, на самом деле противоречат действительности. Крым живёт под санкциями более четырёх лет. В целом они ограничивают развитие территории, но экономически и инфраструктурно регион совершенствуется по сравнению с тем, что было там ещё пару лет назад», — сказал Ганжара.

По его словам, в кулуарах совета часто звучат предложения пересмотреть решения о статусах территорий и сменить политический подход в отношении Крыма и Севастополя.

«Отрадно слышать всё больше голосов в ЕС, которые говорят, что готовы принимать вопрос о принадлежности Крыма, отмены и антикрымских, и антироссийских санкций. В частности, последнее заявление итальянских политиков в этом отношении является позитивным сигналом. И мы знаем, что в Австрии, во Франции и в других европейских странах звучит такая же позиция», — добавил он.

Ранее Европейский союз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.