Юнкер заявил, что пошлины США на сталь и алюминий в отношении ЕС противоречат логике

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС противоречит логике и историческому партнёрству. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.
Юнкер заявил, что пошлины США на сталь и алюминий в отношении ЕС противоречат логике
  • © Global Look Press

«Торговля, в которую мы верим, основана на правилах, доверии и надёжном партнёрстве​​​. Решение Соединённых Штатов ввести тарифы в отношении Европы идёт вразрез с этим. Фактически это противоречит всей логике и истории», — заявил он во время выступления в парламенте Ирландии. 

20 июня Европейский союз утвердил ответные меры в отношении Соединённых Штатов, установивших ранее пошлины на сталь и алюминий.

Под действие ограничений попали американские товары, поставляемые в ЕС, на €2,8 млрд.

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