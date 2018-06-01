Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не намерен вести торговую войну.

«ЕС ни с кем не находится в стадии войны и не хотим... У нас в истории было много разных войн, с этим закончено. ЕС — это мирный проект, в том числе в сфере торговли», — сказала Могерини

1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС примет ответные меры в связи с действиями США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал решение США о введении пошлин и заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.