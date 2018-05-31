ЕК пообещала пропорциональный ответ на пошлины США

Евросоюз примет ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Это чистой воды протекционизм... Вашингтон не оставляет нам выбора, кроме как начать дело в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из США. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с международным торговым правом», — заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что ответ ЕС будет пропорциональным. По её словам, 31 мая стало «плохим днём для мировой торговли».

Как указывается в Twitter Еврокомиссии, конкретные меры будут объявлены в ближайшие часы.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.