ЕК пообещала пропорциональный ответ на пошлины США

Короткая ссылка
Евросоюз примет ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия, говорится в сообщении Еврокомиссии.
ЕК пообещала пропорциональный ответ на пошлины США
  • © Global Look Press

«Это чистой воды протекционизм... Вашингтон не оставляет нам выбора, кроме как начать дело в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из США. Мы будем защищать интересы ЕС в полном соответствии с международным торговым правом», — заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что ответ ЕС будет пропорциональным. По её словам, 31 мая стало «плохим днём для мировой торговли».

Как указывается в Twitter Еврокомиссии, конкретные меры будут объявлены в ближайшие часы. 

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить