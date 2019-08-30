Союз против «Лиги»: к чему может привести создание новой правительственной коалиции в Италии

В Италии Движение пяти звёзд и левоцентристская Демократическая партия договорились о создании правительственной коалиции под руководством премьера Джузеппе Конте. Президент республики Серджо Маттарелла выдал ему мандат на формирование нового кабинета министров. При этом самая популярная в стране партия — «Лига» Маттео Сальвини — утратит свои позиции в органах власти. По мнению экспертов, основная цель новой коалиции — не позволить евроскептику Сальвини занять кресло главы правительства. Однако аналитики подчёркивают, что программы Движения пяти звёзд и демократов сильно отличаются и этот союз, вероятнее всего, долго не просуществует.

Президент Италии Серджо Маттарелла 29 августа поручил ранее подавшему в отставку премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новое правительство с участием Движения пяти звёзд и Демократической партии. Об этом было заявлено по итогам переговоров главы государства и политика.

Днём ранее лидер Движения пяти звёзд Луиджи ди Майо и его коллега из Демократической партии Никола Дзингаретти заявили, что договорились сформировать правительство под руководством Джузеппе Конте.

«Мы любим Италию и считаем, что это стоит попробовать», — цитирует Дзингаретти агентство Reuters.

Как отмечает агентство, вместе две партии располагают в нижней и верхней палатах итальянского парламента большинством, необходимым для формирования кабинета министров.

Также по теме «Переформатирование политического пространства»: к каким последствиям может привести правительственный кризис в Италии Сенат Италии постановил провести 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте. Причина — требование одного из...

Однако пока нет информации о деталях возможного коалиционного соглашения между двумя разнородными политическими силами и о тех, кто станет министрами в новом кабинете Конте. Движение пяти звёзд — политическая сила евроскептиков, выступающая за обновление итальянской политики. Демократическая партия, напротив, объединяет мейнстримных левоцентристов.

К решению президента поручить Джузеппе Конте сформировать новое правительство привёл политический кризис в рядах прежней правительственной коалиции. Она объединяла правых евроскептиков из партии «Лига» Маттео Сальвини и левых евроскептиков из Движения пяти звёзд.

Однако в начале августа на фоне ряда разногласий Сальвини выступил за роспуск правительства и проведение досрочных выборов в парламент. «Лига» попыталась поставить вопрос о вынесении вотума недоверия Джузеппе Конте в сенате Италии.

20 августа премьер подал в отставку, но президент Маттарелла не стал назначать досрочные выборы. Вместо этого он поручил Конте продолжать исполнять свои обязанности и сам начал переговоры с лидерами парламентских партий по поводу создания нового правительства.

«Политический симулякр»

Как отметил в интервью RT заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, главная причина создания коалиции Движения пяти звёзд и демократов — опасения итальянского истеблишмента, что в случае досрочных парламентских выборов к власти придёт Маттео Сальвини.

Также по теме О врагах, ценностях и контроле на границах: Маттео Сальвини в интервью RT Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в эксклюзивном интервью RT рассказал о напряжении, которое миграционный кризис создал в...

Сейчас его партия — «Лига» — самая популярная в стране. Этого политика западные СМИ называют «другом Путина», а сам он не скрывает своих симпатий к российскому президенту. На посту министра внутренних дел и вице-премьера в правительстве Конте Сальвини активно противодействовал нелегальной миграции, что способствовало росту популярности его политической силы.

Согласно опросу общественного мнения социологической службы «Демополис», опубликованному 26 августа, «Лига» является лидером электоральных предпочтений итальянцев. За неё готовы голосовать 33% избирателей. На втором месте демократы — 23%. Третьим идёт «Движение пяти звёзд» — 19%. На четвёртом месте — правая партия «Братья Италии» (6,8%). Замыкает пятёрку движение «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. За партию бывшего премьера готовы голосовать 6,2% избирателей.

«Ни в итальянском, ни в европейском истеблишменте никто не хочет, чтобы евроскептики и традиционалисты из «Лиги» пришли к власти в Италии, — заявил RT Данюк. — Именно поэтому сейчас будут пытаться сконструировать искусственный политический симулякр из демократов и Движения пяти звёзд.

По словам эксперта, главная проблема новой коалиции в том, что программы Движения пяти звёзд и Демократической партии «не бьются». Если коалиция будет создана, то «звёздам», по мнению Данюка, придётся отказаться от многих инициатив в области социальной политики и согласиться на возможные меры жёсткой экономии, которые попытается протолкнуть Брюссель при поддержке демократов. В перспективе это может привести к потере Движением пяти звёзд поддержки избирателей и развалу новой коалиции.

«Сейчас у Демократической партии и Движения пяти звёзд получится договориться, но союз не будет долгосрочным: обе партии смотрят на Италию по-разному», — считает Данюк.

С этим мнением согласен и декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

«Через какое-то время мы столкнёмся с тем, что в Италии всё равно будут проведены досрочные выборы, но рейтинг Сальвини только вырастет», — считает Сардарян.

В свою очередь, эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова отметила в интервью RT, что и на правом фланге итальянского политического спектра заметны попытки нейтрализовать потенциал Маттео Сальвини или, по крайней мере, заставить его поменять позицию.

Эксперты прогнозируют, что «Лига» может вернуться к власти на следующих выборах, объединившись в коалицию с «Братьями Италии» и партией «Вперёд, Италия». О возможности такой коалиции ранее заявлял Маттео Сальвини. Как и Сальвини, Джорджа Мелони, возглавляющая «Братьев», и Сильвио Берлускони призывают к досрочным выборам.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони 12 апреля 2018 года

Reuters

© Max Rossi

При этом бывший премьер ранее подчёркивал, что его партия будет придерживаться правоцентристского, либерального, ориентированного на ЕС политического курса.

Как отмечает итальянская газета Il Libero Quotidiano, Берлускони заявил о необходимости отказа от популистских тенденций и «наивности сторонников полного суверенитета», что вряд ли найдёт полную поддержку у «Лиги» и «Братьев Италии». По мнению Берлускони, в политике необходимо вернуться к противостоянию лево- и правоцентристов.

«В Италии политические силы, представляющие истеблишмент, отчаянно пытаются вернуться к классическому противостоянию левых и правых мейнстримных партий, между которыми на самом деле не существует принципиальной разницы, — отметила в разговоре с RT Дарья Платонова. — «Пять звёзд» пытаются объединить с демократами, а «Лигу» — впихнуть в рамки обычной правой европейской партии».

Падение «звёзд»

По мнению экспертов, тот факт, что новое правительство возглавит Джузеппе Конте, свидетельствует о вынужденном и компромиссном характере нового правительства. Как подчёркивает Никита Данюк, Конте — бывший университетский преподаватель — не профессиональный политик. В 2018 году он стал премьером именно как компромиссная фигура. Если раньше Конте отвечал за попытки наладить компромисс между «Лигой» и Движением пяти звёзд, то теперь он будет пытаться соблюсти равновесие между «звёздами» и демократами.

«Конте — достаточно компромиссная фигура, способная поддерживать баланс в правительстве, благодаря чему достаточно популярен», — отмечает Никита Данюк.

Как подчёркивал ранее Луиджи ди Майо, решение о формировании коалиционного правительства с демократами должны ещё одобрить сторонники партии в онлайн-голосовании. По словам экспертов, не все в достаточно рыхлом Движении пяти звёзд одобрят коалицию. Возможен раскол.

Глава Движения пяти звёзд Луиджи ди Майо

Reuters

© Yara Nardi

«Движение пяти звёзд было создано в качестве силы, которая должна была свергнуть Демократическую партию. И было построено не по принципу объединения вокруг конкретной программы, а скорее в качестве партии антиистеблишмента, которая будет выступать принципиально против Демократической партии. И сегодня она идёт на коалицию с этой силой. Такая позиция партии может привести к тому, что Движение пяти звёзд расколется», — считает Генри Сардарян.

По мнению эксперта, главной политической силой, которая от этого выиграет, будет «Лига», которая, напротив, демонстрирует сплочённость и расширяет базу своей электоральной поддержки.

«У «Лиги» широкий электорат, он вырос за год в два раза. Это показывают результаты выборов в Европейский парламент. И причин, по которым этот рейтинг должен падать, я лично не вижу, — отмечает эксперт. — Те обещания, которые партия давала, она старалась воплощать в жизнь. А Движение пяти звёзд, которое нещадно критиковало Демократическую партию, сейчас создаёт с ними коалицию. Это даёт Сальвини важнейший козырь. В долгосрочной перспективе он уничтожит это движение. «Лига» окажется единственной партией антиистеблишмента в Италии и сможет перетянуть на свою сторону весь электорат Движения пяти звёзд», — считает Сардарян.

«Пиррова победа»

Заявления о начале формирования правительства Движения пяти звёзд и Демократической партии раскритиковал инициатор разрыва прежней коалиции Маттео Сальвини. Политик, пока ещё занимающий должность вице-премьера, заявил, что новая коалиция не будет защищать национальные интересы страны.

Сенат Италии

Reuters

© Yara Nardi

«Меня раздражает, что Италию вновь продают по дешёвке. Меня раздражает, что будущее Италии опять решается за её пределами. Кто-то в Брюсселе хочет слабого правительства», — написал Сальвини в своём Twitter.

#Salvini: mi dà fastidio che l’Italia tornerà ad essere svenduta. Mi dà fastidio che il Futuro dell’Italia sia stato deciso fuori dall’Italia. Qualcuno a Bruxelles vuole un governo debole.

📺 #StaseraItalia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 августа 2019 г.

По мнению Никиты Данюка, в отношениях с Римом «Брюссель будет понимать, что новое правительство в Италии больше не является евроскептическим». Однако, по его словам, для ЕС это будет «пиррова победа».

«От того, что в Италии самая популярная партия — это «Лига», уже никуда не деться, — считает Данюк. — В перспективе Рим настроен на жёсткий разговор с Брюсселем, не намереваясь поступаться своим суверенитетом и своей субъектностью».

В то же время, по мнению эксперта, от изменений в составе итальянского правительства не стоит ждать ни ухудшения, ни улучшения отношений с Россией. Объективно Италия заинтересована в снятии антироссийских санкций, но даже при правительстве евроскептиков послушно голосовала за продление антироссийских ограничительных мер в Совете ЕС.

Также по теме «Деловые и конструктивные»: как прошли переговоры Путина и премьера Италии Россия рассчитывает, что Италия продолжит бороться за восстановление отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил Владимир...

«Россия в целом важный для Италии партнёр. Мы активно сотрудничаем в энергетической сфере. Италия последовательно говорит, что важно пересмотреть санкционную политику в отношении России», — утверждает эксперт.

Генри Сардарян не ожидает серьёзных изменений во внешней политике. По его словам, коалиции, нацеленной лишь на одно — не допустить прихода Сальвини к власти, просто будет не до резких шагов в этом направлении.

«Если такое правительство будет сформировано, то внешняя политика сильных изменений не претерпит», — считает политолог.

По мнению Никиты Данюка, «в долгосрочной перспективе приход к власти в Италии правоконсервативного правительства Маттео Сальвини» неизбежен. В свою очередь Дарья Платонова отмечает, что возможно усиление уличных протестов в Италии. Ранее о готовности вывести людей на улицы уже заявила Джорджа Мелони.

«Народу пытаются подсунуть политический театр, где разыгрывается борьба правых и левых, но людей уже так просто не обманешь, — отмечает она. — Стоит ждать нарастания протестов, радикализации общества. Не исключено, что в Италии возникнет движение, схожее с «жёлтыми жилетами» во Франции».