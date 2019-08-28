В Италии Движение пяти звёзд и Демпартия заключили соглашение

Итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Джузеппе Конте во главе.

Об этом сообщает RAI 24.

«Мы заключили политическое соглашение с Демпартией, чтобы Джузеппе Конте смог получить мандат на формирование долгосрочного правительства», — сказал лидер Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Это произошло после того, как прошли дебаты по вопросу доверия правительству Конте. Причиной дебатов стало требование одного из участников правящей на тот момент коалиции, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, провести новые выборы.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила решение Маттареллы принять отставку Конте.

Подробнее о политическом кризисе в Италии — в материале RT.