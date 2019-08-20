Президент Италии принял отставку премьер-министра Конте

Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

«Президент республики Серджио Маттарелла провёл встречу с премьер-министром Джузепе Конте в Квиринальском дворце и принял его отставку», — сообщает La Repubblica.

Сенат Италии постановил провести 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте.

Причина — требование одного из участников правящей коалиции, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини провести новые выборы.

20 августа Конте во время своего выступления в верхней палате парламента Италии объявил о решении уйти в отставку.