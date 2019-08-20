Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку

Короткая ссылка
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать прошение о своей отставке.
Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает RAI 24.

«По завершении этого заседания я пойду к президенту страны, чтобы подать прошение об отставке», —  сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в верхней палате парламента Италии.

Ранее сенат Италии постановил провести 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте. Причина — требование одного из участников правящей коалиции, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, провести новые выборы.

Подробнее о политическом кризисе в Италии — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить