Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать прошение о своей отставке.

Об этом сообщает RAI 24.

«По завершении этого заседания я пойду к президенту страны, чтобы подать прошение об отставке», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в верхней палате парламента Италии.

Ранее сенат Италии постановил провести 20 августа дебаты по вопросу доверия правительству Джузеппе Конте. Причина — требование одного из участников правящей коалиции, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, провести новые выборы.

Подробнее о политическом кризисе в Италии — в материале RT.