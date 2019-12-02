В ЕС заявили об отсутствии причин для снятия санкций с России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого (их введение. — RT). Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы», — сказал Боррель в интервью FAZ.

Вместе с тем он отметил, что ограничения сами по себе «не являются политикой», и заявил о необходимости искать баланс интересов в отношениях между ЕС и Россией.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона прагматично смотрит на отношения с Евросоюзом и исходит из того, что взаимные санкции и барьеры никому не выгодны.

По его словам, в настоящий момент ограничения дают «эффект, обратный ожидаемому».

28 ноября сообщалось, что ЕС окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая приступит к исполнению обязанностей под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 декабря.