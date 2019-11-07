Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России
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Как отметил парламентарий, ЕС, в который входит Словакия, «принял санкции», из-за чего двусторонние отношения страдают, «если говорить о товарообороте».
«Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьёзные сложности, и вы знаете, что в 2015–2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация. В 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика стала расти», — цитирует РИА Новости Володина.
По его словам, за это время страна переориентировалась и сформировала для себя новые рынки.
«Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно — потери стран Евросоюза составляют порядка $100 млрд», — добавил он.
Ранее член комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия санкций против России.
Как писали СМИ, ссылаясь на исследование, 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Эксперт Сергей Фёдоров прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» эти данные.