В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

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Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.

Об этом он сказал газете «Известия».

Как отметил политик, в настоящий момент его партия «Альтернатива для Германии» требует в парламенте разработать механизм компенсаций немецкому бизнесу и в целом пересмотреть политику ограничений в отношении Москвы.

«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики. В частности, речь идёт об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям», — сказал он.

Вместе с этим он признал, что из-за того, что АдГ находится в оппозиции, её предложение вряд ли получит одобрение большинства, хотя данная инициатива уже была рассмотрена во втором чтении.

Ранее немецкие СМИ рассказали о потерях ЕС от антироссийских санкций.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях Евросоюза от ограничений против России.

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