Эксперт оценил сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Короткая ссылка
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Эксперт оценил сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Называются разные цифры потерь за всё время санкций. Но все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России», — заявил он.

По его словам, есть мнение, что санкции фактически не достигли своей цели и причиняют больше вреда предпринимателям, а соответственно, и населению, трудящемуся на предприятиях, производящих продукцию, которая попала под эти меры.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить