Эксперт оценил сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

«Называются разные цифры потерь за всё время санкций. Но все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России», — заявил он.

По его словам, есть мнение, что санкции фактически не достигли своей цели и причиняют больше вреда предпринимателям, а соответственно, и населению, трудящемуся на предприятиях, производящих продукцию, которая попала под эти меры.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций.