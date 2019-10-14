Эксперт оценил сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
- РИА Новости
«Называются разные цифры потерь за всё время санкций. Но все говорят о том, что экономика Европы в целом, разных европейских стран, Германии прежде всего, потеряла больше, чем представлялся потенциальный ущерб от санкций для России», — заявил он.
По его словам, есть мнение, что санкции фактически не достигли своей цели и причиняют больше вреда предпринимателям, а соответственно, и населению, трудящемуся на предприятиях, производящих продукцию, которая попала под эти меры.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций.