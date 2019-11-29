В МИД России заявили о прагматичном взгляде на отношения с ЕС
- РИА Новости
«Взаимодействие России и Евросоюза даёт существенный эффект для экономик стран Евросоюза и Российской Федерации. Поэтому мы смотрим на перспективу наших отношений с Евросоюзом под таким прагматичным углом, исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит», — цитирует его РИА Новости.
По словам Грушко, в настоящий момент ограничения дают «эффект, обратный ожидаемому».
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС потеряли от введения санкций против России около $100 млрд.
28 сентября сообщалось, что члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.