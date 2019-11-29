В МИД России заявили о прагматичном взгляде на отношения с ЕС

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона прагматично смотрит на отношения с Евросоюзом и исходит из того, что взаимные санкции и барьеры никому не выгодны.
В МИД России заявили о прагматичном взгляде на отношения с ЕС
  • РИА Новости

«Взаимодействие России и Евросоюза даёт существенный эффект для экономик стран Евросоюза и Российской Федерации. Поэтому мы смотрим на перспективу наших отношений с Евросоюзом под таким прагматичным углом, исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грушко, в настоящий момент ограничения дают «эффект, обратный ожидаемому».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС потеряли от введения санкций против России около $100 млрд.

28 сентября сообщалось, что члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

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