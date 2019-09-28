В бундестаге призвали к «первому шагу» в снятии санкций с России

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Члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции. Об этом информирует RT Deutsch.
В бундестаге призвали к «первому шагу» в снятии санкций с России
  • Reuters

Депутат Свободной демократической партии Сандра Везер заявила, что санкции должны быть смягчены в случае прогресса в выполнении Минских соглашений. 

Член Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль призвал ФРГ поддержать линию французского лидера Эммануэля Макрона на сближение с Москвой. Он считает, что после пяти лет ограничительных мер Германии необходимо «сделать первый шаг».

При этом председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Партия левых) назвал высокими шансы того, что Берлин сможет добиться снятия санкций на уровне Евросоюза. По его словам, Германия больше всего пострадала от санкций.

Ранее в бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.

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