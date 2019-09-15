В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — приводит РИА Новости его слова.

Депутат отметил, что «вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведёт к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров».

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.