В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
- AFP
«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — приводит РИА Новости его слова.
Депутат отметил, что «вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведёт к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров».
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.