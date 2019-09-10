Эксперт прокомментировал решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

Короткая ссылка
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
Эксперт прокомментировал решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
  • РИА Новости

«Есть решение суда Дюссельдорфа, есть решение европейских судов, и возвращение к этому делу выглядит странно — особенно накануне завершения контракта с Украиной», — заявил эксперт.

По его словам, использование газопровода на полную мощность соответствует европейским правилам, а теперь получается, что они отменили своё же решение.

Ранее независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера по переговорам с Украиной по газу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить