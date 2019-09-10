Эксперт прокомментировал решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

«Есть решение суда Дюссельдорфа, есть решение европейских судов, и возвращение к этому делу выглядит странно — особенно накануне завершения контракта с Украиной», — заявил эксперт.

По его словам, использование газопровода на полную мощность соответствует европейским правилам, а теперь получается, что они отменили своё же решение.

Ранее независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера по переговорам с Украиной по газу.