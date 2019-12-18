Глава МИД Венгрии назвал ущерб от санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI заявил, что после введения Евросоюзом антироссийских санкций экономика его страны потеряла $8,5 млрд.

«С того момента, как (ЕС. — RT) ввёл санкции, $8,5 млрд было потеряно. Россия была нашим вторым по величине торговым партнёром до того, как были введены санкции. Мы, конечно, потеряли очень много экспортных возможностей», — цитирует его ТАСС.

При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия привержена позиции Евросоюза по вопросу антироссийских санкций и не намерена нарушать европейское единство.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», — добавил он.

В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС потеряли около $100 млрд от введения санкций против России.