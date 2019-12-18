Глава МИД Венгрии назвал ущерб от санкций ЕС против России

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI заявил, что после введения Евросоюзом антироссийских санкций экономика его страны потеряла $8,5 млрд.

«С того момента, как (ЕС. — RT) ввёл санкции, $8,5 млрд было потеряно. Россия была нашим вторым по величине торговым партнёром до того, как были введены санкции. Мы, конечно, потеряли очень много экспортных возможностей», — цитирует его ТАСС.

При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия привержена позиции Евросоюза по вопросу антироссийских санкций и не намерена нарушать европейское единство.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», — добавил он.

В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС потеряли около $100 млрд от введения санкций против России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить