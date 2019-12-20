Эксперт оценил угрозу санкций против «Северного потока — 2»

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Политолог кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление американских сенаторов о риске «сокрушительных и фатальных» санкций против «Северного потока — 2».
Эксперт оценил угрозу санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Санкции, которые обещают США, сильно запоздали: до конца строительства «Северного потока — 2» осталось буквально несколько километров. Я уверен, что строительству это никак не помешает, это может отчасти помешать эксплуатации. Но, судя по позиции руководства Германии, которое от реализации проекта видит для себя большие преимущества, американцам придется вводить санкции не только против компаний, но и против целых стран», — отметил эксперт.

По его словам, позиция Германии говорит о том, насколько выгоден «Северный поток — 2» для Европейского союза.

19 декабря сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный также прокомментировал угрозы американских сенаторов.

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