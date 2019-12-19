В Госдуме ответили на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о санкциях швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов «Северного потока — 2».
В Госдуме ответили на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

По словам Завального, США, вместо того чтобы показывать пример демократии, пример уважения прав других стран и государств, используют угрозы, шантаж и санкции.

«Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно. «Северный поток — 2» всё равно будет достроен. Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», — пояснил парламентарий.

По его мнению, мир всё меньше боится и санкций, и США. 

«Европа переосмысливает свою субъектность, свою зависимость от Америки в сфере безопасности, экономики, в сфере энергетической безопасности», — заключил он.

Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток – 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.

Авторы письма предупреждают, что после подписания закона американским президентом Дональдом Трампом может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая её штаб-квартиру в Хьюстоне.

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