США пригрозили «фатальными» санкциями участнику «Северного потока – 2»

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток – 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.

«Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако последствия того, если Ваша компания продолжит выполнять свою работу... подвергнут Вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — говорится в тексте письма, опубликованного в Twitter Круза.

Уточняется, что законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год был принят сенатом США с целью «немедленно остановить работу» Allseas в рамках проекта «Северный поток — 2».

Авторы письма предупреждают, что после подписания закона американским президентом Дональдом Трампом может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая её штаб-квартиру в Хьюстоне.

Кроме того, компании будут запрещены любые транзакции в американской юрисдикции, а её топ-менеджерам будет отказано во въезде в США.

Ранее газета Bild писала, что Германия готовится к введению санкций США из-за «Северного потока — 2».

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет с учётом санкций против участников «Северного потока — 2».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против возможных экстерриториальных санкций Вашингтона.