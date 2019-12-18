Комитет сената США одобрил законопроект о новых санкциях против России

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против госдолга России, а также российского банковского и энергетического сектора.

Pixabay

Об этом сообщил РИА Новости представитель комитета. Соответствующий законопроект сенаторы-демократы внесли в конгресс в феврале. Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 («Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля»). «DASKA прошёл утверждение в комитете. 17 за, против — пять», — сказал представитель комитета. После утверждения комитетом документ выносится на голосование общим составом сената. В феврале эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал НСН сообщения, что обновлённая версия законопроекта DASKA смягчает потенциальные санкции в отношении российских государственных банков.