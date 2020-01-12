Вынужденная интеграция: зачем Прибалтике новые центры управления воздушными операциями

В Прибалтике запущены модернизированные центры управления воздушными операциями, входящие в систему мониторинга воздушного пространства BALTNET, которая интегрирована в ПВО НАТО. Ранее необходимость обновления региональной ПВО обосновывалась в том числе «российской угрозой». При этом в России неоднократно подчёркивали, что никакой опасности со стороны Москвы Прибалтике не грозит. По мнению экспертов, политика властей Литвы, Латвии и Эстонии провоцирует напряжённость в регионе.

В Эстонии, Литве и Латвии заработали обновлённые центры управления воздушными операциями. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ЕЕR). Модернизация проходит в рамках системы мониторинга воздушного пространства стран Балтии BALTNET, которая интегрирована в натовскую систему ПВО.

На церемонии открытия центра на авиабазе Эмари под Таллином министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что страна получила возможность продолжить совершенствовать свою обороноспособность.

«По состоянию на сегодня у всех трёх государств Балтии есть возможность контролировать как своё воздушное пространство, так и регионов. Важно подчеркнуть, что новый центр помогает нам интегрироваться в соответствующие противовоздушные и противоракетные системы НАТО», — приводит слова Луйка Интерфакс.

Создание BALTNET началось в середине 1990-х годов с целью интеграции прибалтийских республик в структуры НАТО. Система мониторинга состоит из сети радиолокационных станций (РЛС), комплексов связи и управления. Финансовую поддержку проекту оказывают Соединённые Штаты.

Вся информация, полученная в Прибалтике, стекается в Объединённый центр воздушных операций НАТО на немецкой авиабазе в Рамштайне, где дислоцированы американские ВВС.

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В конце октября 2019 года на встрече в Брюсселе главы министерств обороны Эстонии, Латвии и Литвы по требованию руководства альянса подписали соглашение об изменении BALTNET. С января 2020-го задачи контроля за воздушным пространством региона будут в режиме ротации выполнять соответствующие центры в каждой из трёх республик. Раньше эту функцию выполняло подразделение в литовском городе Кармелава.

Власти прибалтийских республик обосновывали необходимость модернизировать региональную систему ПВО в том числе «российской угрозой». Так, в декабре 2019 года в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее (совещательных органах по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы) заявили о необходимости улучшать собственную противовоздушную оборону из-за того, что Россия якобы «наращивает своё военное присутствие» и «размещает дополнительные средства» у границ балтийских стран.

На текущий момент армии трёх государств лишены современных ЗРК. Основная причина такого положения дел, как признался Юри Луйк, заключается в отсутствии денег.

Например, ВС Эстонии до сих пор не отказались от использования советских зенитных установок ЗУ-23-2, несмотря на импорт западных комплексов. С 2007 года Таллин закупает переносные ЗРК семейства «Мистраль». В 2018 году Минобороны Эстонии подписало с европейской компанией MBDA очередной контракт на поставку этого оружия. Однако данные средства ПВО способны поражать цели только на дальности до 6 км.

Единственным в регионе обладателем ЗРК средней дальности в ближайшие годы может стать Литва. В 2017 году Вильнюс заключил с Норвегией контракт на поставку мобильных комплексов NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) за $122,4 млн. Радиус действия системы составляет 40 км, высота поражения — 14 км. Однако NASAMS, разработанный в первой половине 1990-х годов, считается далеко не самым современным средством ПВО.

Финансовую помощь прибалтийским республикам в усилении противовоздушной обороны оказывает Вашингтон. Правда, сумма средств, выделяемых на нужды ПВО, невелика: как ранее сообщал Луйк, в 2020 году Эстония, Литва и Латвия получат в совокупности $50 млн из бюджета Пентагона.

Эстонские военнослужащие

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В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин отметил, что Соединённые Штаты в целом заинтересованы в развитии системы ПВО прибалтийского региона, но не готовы вкладывать в неё существенные финансовые ресурсы. По этой причине BALTNET «не представляет собой серьёзной силы» или угрозы для РФ.

«Противовоздушная оборона, тем более эшелонированная, — это очень дорогое удовольствие. Несмотря на существенный рост военных бюджетов балтийских стран, они не могут позволить себе покупать современные зенитные комплексы, а западные «партнёры» не демонстрируют желания перевооружать республики за собственные деньги», — пояснил Козюлин.

«Балтийское патрулирование»

В разговоре с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил о крайне низкой боеспособности вооружённых сил Эстонии, Литвы и Латвии. По его словам, в прибалтийских республиках фактически отсутствуют боевые подразделения и органы военного управления.

«Тем не менее это не мешает местным официальным лицам регулярно делать громогласные заявления о готовности дать отпор восточному соседу», — рассказал Ходарёнок.

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По данным портала Global Firepower, который занимается оценкой военной мощи, Эстония, Литва и Латвия практически лишены тяжёлой военной техники, а также истребительной авиации, которая является важнейшим элементом системы ПВО наряду с РЛС и ЗРК. В рейтинге сильнейших армий мира ВС Эстонии, Литвы и Латвии находятся ниже 100-й строчки.

Прибалтийские республики полагаются в основном на вооружённые силы союзников по НАТО. С 2004 года воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии на ротационной основе патрулируют самолёты альянса. В 2012 году миссия военного блока под названием Baltic Air Policing («Балтийское воздушное патрулирование») была продлена на неопределённый срок.

В 2014 году натовские ВВС увеличили количество пунктов базирования за счёт эстонского аэродрома в Эмари. В охране неба над прибалтийскими странами участвуют истребители Великобритании, Польши, Дании, Германии, Испании и других государств.

Кроме того, Североатлантический альянс регулярно проводит учения ВВС в районах, которые в том числе граничат с Россией. В конце октября стратегические самолёты США В-52 провели учебное бомбометание на литовском полигоне под городом Казлу Руда в 60 км от границы с Калининградской областью.

«Целью учений, ещё раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха», — прокомментировал манёвры министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Руководство прибалтийских государств выступает за увеличение военного присутствия западных союзников. В частности, в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа посетовал на недостаточное количество натовских войск в регионе для отражения российского нападения.

Авиабаза Эмари в Эстонии

© kaitseministeerium.ee

Москва считает военные сценарии прибалтийских властей абсурдными. Ранее в интервью агентству Bloomberg президент РФ Владимир Путин заявил, что «ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред».

С точки зрения Москвы, раздувание мифа о «российской агрессии» необходимо Западу для оправдания наращивания военного присутствия альянса в Эстонии, Литве и Латвии. При этом в Минобороны РФ полагают, что военная активность НАТО в регионе и других локациях лишь провоцирует рост напряжённости в отношениях с РФ.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — сказал в декабре в интервью газете «Красная звезда» начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Вадим Козюлин уверен, что руководство прибалтийских государств совершает большую ошибку, фактически отказываясь от суверенитета. По его мнению, «старшие партнёры» Эстонии, Литвы и Латвии не собираются нести ответственность за безопасность республик.

«Я очень надеюсь, что Прибалтика не превратится в театр военных действий, но политика властей региона провоцирует очевидный рост военно-политической напряжённости», — резюмировал Козюлин.