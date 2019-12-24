Американские комплексы: как Вашингтон выделяет средства на укрепление ПВО стран Прибалтики

США выделили Латвии, Литве и Эстонии $175 млн из военного бюджета 2020 года. Об этом сообщил глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк. При этом $50 млн из названной суммы идут отдельной бюджетной строкой и будут направлены на нужды ПВО. В Минобороны Эстонии считают, что эта сумма укрепит позиции сдерживания и обороны в странах Балтии, особенно в области противовоздушной обороны. Однако эксперты отмечают, что такая сумма слишком мала, чтобы серьёзно улучшить системы ПВО, а выделенные средства вернутся в Вашингтон через оборонные контракты.

Вашингтон выделил странам Прибалтики помощь в размере $175 млн из американского военного бюджета 2020 года, которая пойдёт на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом говорится в официальном заявлении министра обороны Эстонии Юри Луйка, размещённом на сайте ведомства.

При этом в документе отмечается, что впервые в истории взаимоотношений прибалтийских стран и Вашингтона американская сторона выделит из этой суммы отдельную бюджетную линию в размере $50 млн, которая пойдёт на «поддержание разработки воздушной обороны Балтии».

«Наш союзник чётко подтверждает свою приверженность делу коллективной обороны на восточном фланге Европы», — подчеркнул министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По его мнению, усиление средств сдерживания и оборонного присутствия в Прибалтике, особенно в военно-воздушной сфере, имеет большую важность для Соединённых Штатов и всего альянса.

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«Переход от охраны воздушного пространства к противовоздушной обороне предполагает принятие решения всеми союзниками, но позиция и практическая поддержка США имеет большой вес. Мы очень высоко оцениваем поддержку США в развитии обороны нашего региона», — подчеркнул глава эстонского оборонного ведомства.

Кроме того, в заявлении отмечается, что в Прибалтике будет осуществлён переход от охраны воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне, которая предполагает наличие системы предупреждения, наблюдения, систем вооружения ПВО и соответствующего персонала.

Напомним, что 21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Его объём составляет $738 млрд, что, по словам самого Трампа, является абсолютным рекордом по оборонным расходам за всю историю Соединённых Штатов.

Однако средства, выделенные прибалтийским республикам в рамках американского оборонного бюджета, всё равно останутся под контролем США, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Отчасти эти деньги могут пойти на закупку вооружения у Пентагона. Скорее всего, на выделенную сумму будут закуплены вспомогательные технические средства, поскольку системы ПВО в необходимом для защиты количестве за такую сумму приобрести невозможно», — пояснил эксперт в интервью RT.

С данной оценкой назначения военной помощи согласен и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«$50 млн — это довольно маленькая сумма, которая не поможет укрепить ПВО. Этих средств хватит для того, чтобы держать в боеготовности склады, площадки развёртывания и дороги для подъезда. В свою очередь, на $125 млн можно купить что-то из американской военной техники, но для закупки серьёзного вооружения эта сумма незначительная», — отметил политолог.

Небо над Прибалтикой

Страны Прибалтики в начале декабря уже объявляли о намерении пересмотреть своё отношение к системе ПВО. Так, в итоговом заявлении Балтийской ассамблеи было заявлено о необходимости «реагировать на пробелы» в противовоздушной обороне этих государств. Свою позицию ассамблея, которая является совещательным органом по вопросам сотрудничества между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы, обосновала действиями России, которая якобы «наращивает своё военное присутствие» и «размещает дополнительные средства» у границ их государств.

Военнослужащие Латвии проводят испытания ПЗРК RBS-70

Twitter

© @LV_NATO

«Мы подчёркиваем необходимость реагировать на пробелы в системе ПВО в Прибалтике на уровне отдельных государств, региона и НАТО, а также повышать возможность альянса перебрасывать подкрепление, включая полную реализацию Инициативы по обеспечению готовности НАТО», — говорится в обращении, размещённом на сайте ассамблеи.

Кроме укрепления сил ПВО, члены Балтийской ассамблеи выразили в своём заявлении готовность активнее действовать в составе НАТО на суше, в воздушном пространстве и на море.

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«Государства Прибалтики будут стремиться к адаптации и усилению натовской позиции обороны и сдерживания в нашем регионе, делая акцент на перспективном планировании, программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», учениях, «Балтийском воздушном патрулировании», — говорится в тексте документа.

В течение 2019 года высшие официальные лица прибалтийских государств неоднократно делали заявления о необходимости расширения военного сотрудничества с США, а также усиления присутствия войск НАТО для сдерживания России.

Ещё в марте 2019 года министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал увеличить расходы республики на оборону сверх запрашиваемых НАТО 2% ВВП. В октябре глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу призвал к расширению военного сотрудничества балтийской республики с США. Тогда же о необходимости усиления присутствия НАТО в странах Балтии высказался и глава литовского Минобороны Раймундас Кароблис.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Юри Ратас перед юбилейным саммитом НАТО, состоявшимся 3 декабря, заявил, что расширенное присутствие войск НАТО в прибалтийских государствах усиливает безопасность региона.

Нагнетание напряжённости

Москва неоднократно заявляла, что наращивание военного присутствия войск НАТО и США на территории республик не поддерживает безопасность Прибалтики, а ведёт к росту напряжения в регионе. 17 декабря эту позицию подтвердил посол России в Эстонии Александр Петров.

Американский танковый батальон в Литве

AFP

© Petras Malukas

«Мы с обеспокоенностью говорим о ситуации в Прибалтике, потому что мы видим наращивание присутствия НАТО, что, на наш взгляд, совершенно не оправдывается какой-либо необходимостью, а только способствует нагнетанию напряженности в этом и без того сложном регионе», — заявил посол во время пресс-конференции в Таллине, посвящённой итогам года.

В свою очередь, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 18 декабря заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — приводит слова Герасимова газета «Красная звезда».

Российский военачальник напомнил, что с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд.

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При этом, как отмечают в Генштабе, Запад одновременно продолжает представлять Россию в качестве «угрозы миру».

«Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», — подчеркнул Герасимов.

Он также выразил опасение, что такая позиция усиливает напряжённость на линии соприкосновения России и НАТО, и призвал возобновить взаимодействие во избежание опасных инцидентов в военной сфере.

В комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что страны Балтии становятся главными союзниками США в Европе. Однако выделение средств этим странам будет означать, что они вернутся в экономику США через оборонные контракты.

«Если Вашингтон выделил средства на вооружения, то Эстония, Латвия и Литва обязательно должны будут закупать оружие у США. Дональд Трамп всё время акцентирует внимание на том, что военно-промышленный комплекс США в состоянии обеспечить все вооруженные силы государств, входящих в блок НАТО, соответствующим вооружением, боевой техникой и амуницией», — пояснил эксперт.

Вместе с тем незначительные суммы в $175 млн и $50 млн не помогут укрепить ПВО стран Балтии, но ещё больше привяжут их к США, добавил политолог.