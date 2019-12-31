Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

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Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
  • РИА Новости

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.

В МИА «Россия сегодня» заявили, что не считают возможным рисковать свободой людей.

«Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная «вина» журналистов — это работа в российском СМИ», — говорится в заявлении.

18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

30 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным». Она также назвала травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.

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