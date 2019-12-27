Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.

«Республика Эстония не поддаётся давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются выполнения законов на территории республики. Что касается ситуации со Sputnik, то эстонские власти в соответствии с эстонским правовым порядком применяют санкционную политику ЕС, которая в том числе касается ряда граждан России, поддерживавших агрессию против Украины», — написал он в Facebook.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

18 декабря сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

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