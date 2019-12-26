Матвиенко не исключила жёсткого ответа на действия Таллина по Sputnik

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Матвиенко не исключила жёсткого ответа на действия Таллина по Sputnik
  • РИА Новости

«Мы очень надеемся, что Эстония всё-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жёсткие», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что «эти меры точно будут чувствительные».

Она подчеркнула, что «больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо». 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.

В поддержку журналистов она надела на брифинг жёлтую жилетку с логотипом информагентства.

18 декабря сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить