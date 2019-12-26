Матвиенко не исключила жёсткого ответа на действия Таллина по Sputnik

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

«Мы очень надеемся, что Эстония всё-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жёсткие», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что «эти меры точно будут чувствительные».

Она подчеркнула, что «больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.

В поддержку журналистов она надела на брифинг жёлтую жилетку с логотипом информагентства.

18 декабря сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».