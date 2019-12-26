Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей. В поддержку журналистов она надела на брифинг жёлтую жилетку с логотипом информагентства.
Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей
  • РИА Новости

«Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведётся в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, — она недопустима», — сказала Захарова.

Ранее посольство России в Эстонии заявило, что давление Таллина на Sputnik напоминает эпоху маккартизма в США.

В российском МИД эти нападки назвали планомерной провокацией.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от правоохранительных органов письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

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