Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией

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Действия Эстонии в отношении информагентства Sputnik являются планомерной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией
  • РИА Новости

«Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналистской деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления», — приводит её слова сайт ведомства.

Захарова призвала Таллин представить публично факты несоответствия деятельности Sputnik заявленным целям.

Дипломат подчеркнула, что «если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету».

Ранее руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд обосновал угрозы в адрес журналистов Sputnik санкциями Евросоюза против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

В ООН проясняют ситуацию.

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