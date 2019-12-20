В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

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Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — цитирует РИА Новости интервью Рейманда порталу эстонского радиовещания.

По его словам, ограничения, действующие в отношении Киселёва, подразумевают заморозку имущества физических лиц.

Он добавил, что бюро оповестило людей, имеющих трудовой договор с «Россия сегодня», об ограничениях в отношении Дмитрия Киселёва.

18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

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