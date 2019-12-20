В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
«Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — цитирует РИА Новости интервью Рейманда порталу эстонского радиовещания.
По его словам, ограничения, действующие в отношении Киселёва, подразумевают заморозку имущества физических лиц.
Он добавил, что бюро оповестило людей, имеющих трудовой договор с «Россия сегодня», об ограничениях в отношении Дмитрия Киселёва.
18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».