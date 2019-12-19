СПЧ обратился к ОБСЕ и Совету Европы из-за ситуации со Sputnik Эстония

Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу ситуации с сотрудниками Sputnik в Эстонии.

«Совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Требования местного Департамента полиции и погранохраны со всей очевидностью противоречат ключевым международным, и прежде всего европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов», — говорится в сообщении ведомства.

В СПЧ попросили Дезира и Миятович взять ситуацию под личный контроль и «обратить внимание властей Эстонии на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ».

Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) обратилась к властям Эстонии с призывом воздержаться от введения ненужных ограничений на работу сотрудников МИА «Россия сегодня».

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».