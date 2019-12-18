Россия обратилась к ОБСЕ из-за угроз сотрудникам Sputnik Эстония

Российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру по поводу поступивших угроз в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.

Как сообщил РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва регулярно обращается к ОБСЕ за реакцией на нарушения прав российских СМИ, и сюжет с отделением Sputnik в Эстонии попадает под эту категорию.

«Этот сюжет со Sputnik Эстония на текущий момент находится в фокусе взаимодействия между нами и офисом представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Мы в контакте с офисом. Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счёт. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию», — заявил российский дипломат.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».