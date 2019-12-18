Россия обратилась к ОБСЕ из-за угроз сотрудникам Sputnik Эстония

Короткая ссылка
Российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру по поводу поступивших угроз в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.
Россия обратилась к ОБСЕ из-за угроз сотрудникам Sputnik Эстония
  • © OSCE/Curtis Budden

Как сообщил РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, Москва регулярно обращается к ОБСЕ за реакцией на нарушения прав российских СМИ, и сюжет с отделением Sputnik в Эстонии попадает под эту категорию.

«Этот сюжет со Sputnik Эстония на текущий момент находится в фокусе взаимодействия между нами и офисом представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Мы в контакте с офисом. Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счёт. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию», — заявил российский дипломат.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить