Европейская федерация журналистов оценила ситуацию со Sputnik в Эстонии

Европейская федерация журналистов (EFJ) обратилась к властям Эстонии с призывом воздержаться от введения ненужных ограничений на работу сотрудников МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

«Это, кажется, чрезмерное толкование санкций ЕС. Что нового с 2014 года? Зачем применять эту угрозу прямо сейчас?» — заявил генсек EFJ Рикардо Гутьеррес.

По его словам, в соответствии с европейскими стандартами свободного доступа к информации и свободного потока информации федерация призывает Эстонию пересмотреть применение ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, занимающихся своей профессиональной деятельностью.

Как считает Гутьеррес, действия полиции здесь недостаточно прозрачны.

«Эстония должна воздерживаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, что влияет на свободный поток информации и нарушает стандарты Совета Европы в отношении свободы СМИ», — заключил он.

Ранее российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру по поводу поступивших угроз в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.

Вместе с этим главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов издания Sputnik.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».