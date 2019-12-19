Симоньян на эстонском призвала Таллин не допустить ареста журналистов Sputnik

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов издания Sputnik в Эстонии.
Симоньян на эстонском призвала Таллин не допустить ареста журналистов Sputnik
  • © RT

«Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу», — написала Симоньян в своём Telegram-канале на русском и эстонском языках.

Она напомнила, что журналистам поставили ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме.

«Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов. Но, к сожалению, меня, как главного редактора «России сегодня» жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьёзно», — отметила Симоньян.

Ранее российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру по поводу угроз, поступивших в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.

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