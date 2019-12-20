В ООН проясняют ситуацию с угрозами журналистам Sputnik Эстония

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что пытается разобраться в деталях ситуации с угрозами в адрес журналистов Sputnik Эстония.

«Я пытаюсь получить какие-то детали, какую-то ясность по поводу того, что происходит», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Ранее руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

18 декабря сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».