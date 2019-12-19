Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.

«Когда я слышу вещи подобного рода, меня они очень удивляют, потому что нас всё время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают всё то же самое, в чём нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм», — сказал он в ходе большой пресс-конференции.

При этом глава государства считает, что ответные меры на государственном уровне будут малоэффективными, поскольку они «будут лить воду на мельницу тех, кто хочет растаскивать наши народы».

«Мы не должны это делать. И как бы ни было неприятно, надо всё-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вас, вашей информации и правды, которую вы несёте своим зрителям и слушателям», — подчеркнул он.

RT ведёт прямую трансляцию.

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