Посольство: нападки на Sputnik Эстония напоминают времена маккартизма

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Посольство России в Эстонии считает, что давление эстонских властей на информагентство Sputnik напоминает эпоху маккартизма в США. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство: нападки на Sputnik Эстония напоминают времена маккартизма
  • РИА Новости

«Впечатление таково, что приходится — вольно или невольно — возвращаться в, казалось бы, уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки «пропагандистского агентства» и «подразделения информационных операций», — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik планомерной провокацией.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

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