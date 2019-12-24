Посольство: нападки на Sputnik Эстония напоминают времена маккартизма

Посольство России в Эстонии считает, что давление эстонских властей на информагентство Sputnik напоминает эпоху маккартизма в США. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«Впечатление таково, что приходится — вольно или невольно — возвращаться в, казалось бы, уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки «пропагандистского агентства» и «подразделения информационных операций», — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik планомерной провокацией.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».