Сотрудников Sputnik уведомили о закрытии банковских счетов в Эстонии

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Сотрудники Sputnik Эстония получили официальное уведомление от Swedbank о разрыве договоров на оказание услуг и закрытии их банковских счетов в стране.
Сотрудников Sputnik уведомили о закрытии банковских счетов в Эстонии
  • РИА Новости

«В разосланном сотрудникам Sputnik Эстония от лица центральной конторы Swedbank письме говорится о разрыве с ними договоров на оказание услуг и закрытии их счетов», — говорится в сообщении агентства.

В редакции Sputnik Эстония назвали данный шаг финансовыми санкциями.

Там напомнили, что агентство работает в Эстонии с 2016 года, и впервые о претензиях властей стало известно только в конце 2019 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала «комплексный и интересный» ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии.

18 декабря стало известно о получении сотрудниками Sputnik Эстония писем с угрозами уголовного преследования в случае отказа от прекращения трудовых отношений с МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года.

В Эстонии, в свою очередь, объяснили ситуацию действием санкций Евросоюза против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

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