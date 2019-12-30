Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».

«В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — сказала она в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия—1».

Ранее Захарова назвала травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от правоохранительных органов письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

В ответ на это спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва не исключает введения ответных мер.