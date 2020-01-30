Захарова призвала Таллин прекратить давление на Sputnik Эстония

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга призвала эстонские власти прекратить репрессивную политику в отношении Sputnik Эстония.
Захарова призвала Таллин прекратить давление на Sputnik Эстония
  • РИА Новости

Она сообщила, что 18 января на заседании постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты поставили вопрос о развязанной эстонскими властями кампании запугивания и давления на журналистов.

По её словам, российская сторона вновь призвала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира добиваться от Таллина пересмотра дискриминационной политики в отношении СМИ. Захарова отметила, что в защиту журналистов выступили представители международных организаций, а также Дезир и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Мы в очередной раз требуем от официального Таллина соблюдать принятые суверенным государством, свободным государством обязательства, прекратить репрессивную политику в отношении СМИ в нарушение основополагающих принципов международного права, касающихся обеспечения свободы выражения мнений, равного доступа к информации», — заявила Захарова.

В МИД России рассчитывают, что эстонские власти наконец прислушаются к мнению международного сообщества, вернутся в правовое пространство и прекратят развязанную ими кампанию по оказанию прямого давления на иностранное новостное агентство. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

18 декабря сотрудники информагентства получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ведомства обосновывают свои действия санкциями, которые ввёл Евросоюз в 2014 году в отношении ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

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