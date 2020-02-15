Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
- Reuters
Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.
Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу», — сказал Науседа.
По его словам, географическое и геополитическое положение Литвы требуют от страны максимально эффективного использования ресурсов.
Науседа добавил, что важно, чтобы силы НАТО в Литве были «максимально подготовлены». Он уточнил, что не представляет эффективного сдерживания «без участия США».
Ранее бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов.