В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

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Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», — сказал он в интервью Sputnik Латвия.

По его словам, американцы «будут править санкциями» и будут «как полицейский», пока доллар царствует в экономическом мире.

Юрканс считает, что после выборов в США не произойдёт никакого сближения с Россией, а Латвия будет следовать курсу, продиктованному американцами.

«Я не вижу какого-то разворота лицом к России», — добавил он.

Ранее эстонский президент Керcти Кальюлайд заявила, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина.

По её словам, Россия не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

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