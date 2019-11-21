Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром»

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Президент Эстонии Керcти Кальюлайд заявила, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина. Кроме того, она также выразила мнение, что Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

«Не секрет, что России всё равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — заявила она в интервью EurActiv.

Эстонский лидер пояснила, что Россия не представляет прямой угрозы для Таллина, так как «НАТО на 100% сможет защитить своих союзников».  

Кальюлайд уточнила, что Эстонии необходимо поддерживать диалог «даже с самыми трудными партнёрами».

4 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что крайне скептически относится к возможному визиту Кальюлайд в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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