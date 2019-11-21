Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром»
«Не секрет, что России всё равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — заявила она в интервью EurActiv.
Эстонский лидер пояснила, что Россия не представляет прямой угрозы для Таллина, так как «НАТО на 100% сможет защитить своих союзников».
Кальюлайд уточнила, что Эстонии необходимо поддерживать диалог «даже с самыми трудными партнёрами».
4 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что крайне скептически относится к возможному визиту Кальюлайд в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.