Дело молодых: почему Минобороны Литвы выступает за снижение призывного возраста

В Министерстве обороны Литвы подготовили законопроект, который снизит призывной возраст в стране до 18 лет. Сейчас этот порог на один год выше. В ведомстве считают, что такой шаг позволит сократить число уклонистов и набрать призывников с более крепким здоровьем. Кроме того, в министерстве надеются, что также удастся решить проблему эмиграции, благодаря которой молодые люди избегают службы в армии. По мнению экспертов, предлагаемая инициатива вряд ли изменит ситуацию, обусловленную социальными проблемами, которые власти страны не могут решить.

Замминистра обороны Литвы Витаутас Умбрасас заявил, что военное ведомство подготовило законопроект о снижении призывного возраста. Об этом чиновник рассказал в интервью агентству BNS. Сейчас жителей прибалтийской республики призывают в армию с 19 до 26 лет. Минобороны предлагает снизить нижнюю планку призывного возраста до 18 лет, а верхнюю — до 23.

По мнению замминистра, это изменение сделает воинскую службу «ещё более привлекательной и комфортной для призывников».

Главное обоснование предлагаемых изменений — физическое состояние призывников. По словам Умбрасаса, в 2018 году 22% новобранцев составили молодые люди старше 23 лет, в то время как доля 19-летних лишь 8%. Причина в том, что к 19 годам молодые литовцы пользуются отсрочками, которые в первую очередь связаны с учёбой. Однако чем старше становятся призывники, тем хуже их здоровье и тем меньше людей, годных к воинской службе.

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Замминистра обороны Литвы также считает, что реформа снизит число уклонистов. Призывники старшего возраста, по его словам, менее мотивированы нести службу и предпочитают использовать любые поводы, чтобы её избежать. Кроме того, они активно уезжают за границу и призвать их в Литве уже не представляется возможным.

Напомним, в 2008 году в Литве отменили обязательную военную службу. Однако в 2015-м, ссылаясь на обострение геополитической обстановки, призыв частично вернули. Сейчас в литовскую армию призывают молодых людей сроком на девять месяцев. В январе 2019 года было объявлено, что в течение этого года призовут 3827 человек. По окончании срочной службы бывшие военные зачисляются в резерв.

Также призывники из числа студентов и выпускников вузов могут пройти отбор на курсы подготовки младшего офицерского состава. Кроме того, есть возможность вместо обязательной военной службы выбрать добровольную службу на срок от трёх до пяти лет в добровольческих силах охраны края — войсках территориальной обороны. Однако профессиональных военных в литовской армии в целом больше, чем призывников. В 2018 году таких военнослужащих в Литве было 9880 человек.

Милитаризация отчаяния

Литовское Минобороны не в первый раз поднимает вопрос недостаточного количества призывников. Так, в феврале 2018 года оно подготовило справку для членов парламента о возможности с 2024 года призыва на военную службу с 19 лет как юношей, так и девушек.

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© Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija

В июне 2019-го литовское правительство одобрило планы расширения вооружённых сил в ближайшие десять лет. Число профессиональных военных должно увеличиться до 14,5 тыс., а резервистов, включая членов добровольческих сил охраны края, — до 6,3 тыс.

«Если говорить о политической подоплёке этого шага, то литовское общество стремительно милитаризуется. В этом смысле любой разговор об армии — это повод ещё раз упомянуть агрессию России, что мы и слышим в последние дни», — прокомментировал в беседе с RT планы литовских военных президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич.

С другой стороны, отмечает эксперт, контрактная армия оказалась слишком дорогой для небольшой прибалтийской страны. Платить достойную зарплату, чтобы занять все места контрактниками, Вильнюс не смог. Ещё в 2014 году командующий Вооружёнными силами Литвы генерал-майор Йонас Жукас утверждал, что людей не хватает и искать пополнения, необходимого для увеличения армии, придётся среди призывников.

«Очевидно, контрактная армия заведомо более дорогая. А денег на неё нет. И когда вам надо создать большую в литовских масштабах армию, но недорогую, пусть и неквалифицированную, — логичен переход на массовый призыв», — утверждает Николай Межевич.

Массовый исход

Однако, как отмечает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, есть и другая причина попыток литовского Минобороны обосновать снижение призывного возраста.

«Основная причина — это нехватка людей призывного возраста, для того чтобы служить в вооружённых силах. Призывной возраст снижают, чтобы взять пласт, который ещё не уехал куда-нибудь на заработки и не определился, что делать дальше», — заявил RT Кошкин.

Уже через год полного возвращения к призывной системе литовские политики стали отмечать, что молодёжь предпочитает эмиграцию службе в армии.

Люди в Старом городе Вильнюса

Reuters

© Ints Kalnins

«Число эмигрирующих сильно увеличилось, когда начался призыв в армию Литвы. Я считаю, что это очень сильно повлияло на молодёжь, некоторые решили, что определённый период лучше поработать за рубежом», — заявлял тогдашний премьер-министр Альгирдас Буткявичюс.

Литовское Минобороны тогда даже выпустило специальный ролик, призывавший эмигрантов отдать долг родине.

Однако уговоры не помогли. Как информировало в июле прибалтийское новостное агентство Delfi, ссылаясь на данные литовского Минобороны, в 2019 году почти 7 тыс. человек были наказаны за уклонение от воинской службы. По данным ведомства, значительная часть — это люди, проживающие за границей. Как информирует Delfi, в 2018 году таких было 60% от общего числа уклонистов.

Провальное предложение

По мнению экспертов, литовская армия в попытке омолодить свои ряды вряд ли достигнет существенного успеха.

«Военная служба в Литве непривлекательна. Только на фоне бедности в крестьянских районах юго-востока страны она имеет хоть какую-то привлекательность. Кто-то из уроженцев этих мест может хотеть остаться на сверхсрочную службу. В остальных случаях такой привлекательности нет», — отмечает Николай Межевич.

Солдаты армии Литвы

globallookpress.com

© Alfredas Pliadis/Xinhua

По его мнению, боевая подготовка литовцев в целом оставляет желать лучшего и армия этой страны не может тягаться не только с российской, но и с вооружёнными силами соседних Польши и Белоруссии.

«Эта армия годится только для войны с собственным народом», — полагает эксперт.

В 2017 году соцопрос, проведённый Центром исследования развития человека, показал, что более 90% молодёжи в возрасте 15—19 лет готовы покинуть Литву, если представится возможность работать на Западе по специальности.

По мнению Андрея Кошкина, литовским властям, чтобы изменить ситуацию с комплектацией армии, нужно решить социальные проблемы. Именно они ведут не только к эмиграции молодёжи за рубеж, которая стала бичом практически всех прибалтийских стран, но и к ухудшению здоровья населения. Многим хорошая медицина просто не по карману.

«Если Вильнюс решит снизить возраст призыва, то в первый раз действительно удастся увеличить число военных. Однако затем придётся решать более серьёзные социально-экономические и политические проблемы в стране, для того чтобы повысить уровень здоровья и количество молодых людей, которых можно призвать в армию», — считает эксперт.