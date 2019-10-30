Литва откажется от использования военных технологий России к 2025 году

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что вооружённые силы страны полностью откажутся от использования российских военных технологий и техники к 2025 году.

«После замены состоящих на вооружении российских вертолётов Ми-8 машинами американского производства Black Hawk техники и технологий российского происхождения в нашей армии не останется», — приводит ТАСС слова Кароблиса.

По его оценке, полный отказ от российских технологий произойдёт к 2025 году, а пока «американские машины не поступили, придётся поддерживать нахождение в строю вертолётов российского производства, ремонтировать их».

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны, это не направлено против Белоруссии.

В октябре в Литву прибыла тяжёлая техника американского батальона, который будет дислоцироваться на территории страны в течение полугода.

В Белоруссии назвали беспрецедентным размещение американских танков и бронемашин в Литве вблизи белорусской границы.