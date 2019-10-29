Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией
- Reuters
Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении в Литве военных США, пишет obzor.lt.
«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО, — это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать своё благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал глава государства.
По его словам, Литве «не нужны другие земли».
«И нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной», — подчеркнул он.
Как указывает издание, в октябре в Литву прибыл батальон сил США с единицами тяжёлой техники, в том числе с танками.
Лукашенко назвал беспрецедентным размещение американских танков и бронемашин в Литве вблизи белорусской границы.
Президент отметил, что это «бронетанковый кулак», но «30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии».
Как подчеркнули в Минобороны Белоруссии, Минск примет меры по реагированию на размещение техники США в Литве.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями альянса возле её границ.