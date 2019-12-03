Президент Литвы: cтраны НАТО должны признать Россию угрозой

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.
Президент Литвы: cтраны НАТО должны признать Россию угрозой
  • Reuters

Об этом он заявил на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

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