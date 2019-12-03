Президент Литвы: cтраны НАТО должны признать Россию угрозой
- Reuters
Об этом он заявил на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что «крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.