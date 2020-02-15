В Совфеде оценили заявление Литвы о помощи НАТО в «сдерживании» России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что размещение войск НАТО на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».

«Откровенно говоря, немножко смешно слышать такие речи из уст главы государства. Во-первых, никто на Литву нападать не собирался, иначе никто не дал бы ей в 1991 году независимость. Во-вторых, я не очень представляю, какими силами Литва, в случае чего, может сдерживать Россию. Это опять расчёт на «старшего брата» в лице НАТО. Самое главное в том, что такие заявления литовского политика, да и многих других европейцев, говорят о том, что они не понимают масштаба той угрозы, которую они сами на себя могут навлечь. В случае любого, не дай Бог, конфликта с Россией они будут первыми мишенями возможного ответного удара, потому что на их территории будут размещаться войска НАТО или ракетные установки и аэродромы», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, такое заявление — «попытка сформировать врага».

«Без этого сама идея существования НАТО становится непонятной и иллюзорной. Им нужно, чтобы у них был враг. Литовцы и отрабатывают этот заказ», — уверен он.

Ранее президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России.