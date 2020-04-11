Моряки Грузии и НАТО провели совместные учения в Чёрном море

Короткая ссылка
Пять кораблей Североатлантического альянса и два грузинских патрульных катера класса Island провели совместные учения в Чёрном море. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.
Моряки Грузии и НАТО провели совместные учения в Чёрном море
  • @MIAofGeorgia
  • Facebook

«В территориальных водах Грузии, в частности в порту Поти, с визитом находилось второе постоянное подразделение НАТО, вместе с которым судна P-23 «Очамчира» и P-25 «Диоскурия» департамента береговой охраны погранполиции МВД приняли участие в учениях», — приводит ТАСС слова представителя береговой охраны Грузии Бадри Шенгелии.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса стороны учли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю над заболеваниями.

В сообщении говорится, что контакты между моряками были максимально ограничены, манёвры были проведены в форме обмена информацией между кораблями с использованием сигнального света и флагов.

6 апреля ракетный крейсер «Варяг» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота России провели учения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить