Моряки Грузии и НАТО провели совместные учения в Чёрном море
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«В территориальных водах Грузии, в частности в порту Поти, с визитом находилось второе постоянное подразделение НАТО, вместе с которым судна P-23 «Очамчира» и P-25 «Диоскурия» департамента береговой охраны погранполиции МВД приняли участие в учениях», — приводит ТАСС слова представителя береговой охраны Грузии Бадри Шенгелии.
По его словам, в связи с пандемией коронавируса стороны учли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю над заболеваниями.
В сообщении говорится, что контакты между моряками были максимально ограничены, манёвры были проведены в форме обмена информацией между кораблями с использованием сигнального света и флагов.
6 апреля ракетный крейсер «Варяг» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота России провели учения.